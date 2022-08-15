Энергодар, Украина, 15 августа, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в районе Запорожской АЭС после атаки со стороны украинских боевиков, сообщает 15 августа в своём телеграм-канале военно-гражданская администрация города Энергодара.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Отмечается, что ВСУ устроили артобстрел гражданской инфраструктуры Энергодара, стреляли боевики по мирным жителям. Кроме того, они атакуют АЭС.

«В Энергодаре зафиксированы взрывы в районе Запорожской АЭС, спальных микрорайонах города и промышленной зоне», — говорится в сообщении.

Массированный огонь продолжается более часа. По другой информации, ракеты и снаряды ВСУ упали в районе энергоблока №6.