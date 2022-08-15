Белоусово, Калужская область, , 18:16 — REGNUM В городе Белоусове Жуковского района 15 августа девочка четырёх лет выпала из окна второго этажа детского сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Место происшествия Прокуратура Калужской области

Ребёнок был доставлен в медицинское учреждения, угрозы жизни нет. В настоящее время правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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