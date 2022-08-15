Белоусово, Калужская область, 15 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В городе Белоусове Жуковского района 15 августа девочка четырёх лет выпала из окна второго этажа детского сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Прокуратура Калужской области Место происшествия

Ребёнок был доставлен в медицинское учреждения, угрозы жизни нет. В настоящее время правоохранителями устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.