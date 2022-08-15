Нижний Тагил, Свердловская область, 15 августа, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области девочка получила травму на детской площадке. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Инцидент произошёл 14 августа. Трёхлетняя девочка каталась на карусели и ей оторвало палец.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ещё один инцидент произошёл в Нижнем Тагиле 7 августа. Тогда пятилетняя девочка напоролась на гвоздь, скатываясь с горки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Александровске в Пермском крае металлические ворота упали на шестилетнего мальчика. Инцидент произошёл на детской площадке. Ребёнок скончался в медицинском учреждении.