Пекин, 15 августа 2022, 18:02 — REGNUM Китайская Народная Республика 16 августа проведёт военные учения в нескольких участках акватории Южно-Китайского моря недалеко от побережья провинции Гуандун на юге страны. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в Управлении КНР по обеспечению безопасности на море.
Судя по всему военные учения будут проводится недалеко от городского округа Шаньвэй провинции Гуандун. Проход гражданских кораблей в указанные зоны на время учений запрещается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, у побережья Китая сохраняется напряженная обстановка из-за конфликта вокруг острова Тайвань. Власти КНР считают Тайвань неотъемлемой частью Китая, тогда как островная администрация фактически независима и пользуется плотным покровительством США.