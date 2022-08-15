Якутск, 15 августа, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Совещание под руководством премьер-министра РоссииМихаила Мишустина состоялось в Якутске, куда в понедельник, 15 августа, прибыл глава правительства. Глава ЯкутииАйсен Николаев в ходе совещания отметил необходимость строительства гидросооружений в селе Графский берег Намского района и в городе Верхоянске Верхоянского района, которые пострадали в текущем году от дождевого паводка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дамба

По словам Айсена Николаева, стоимость строительства дамбы Верхоянска оценивается в 1,3 млрд рублей, а Графского берега — в 400 миллионов. Соответствующие заявки направлены в адрес Росводресурсов.

«Учитывая периодическое затопление территорий Верхоянского и Намского районов, прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поддержать финансирование из федерального бюджета на строительство объектов инженерной защиты для начала их реализации уже в 2023 году, не дожидаясь 2025 года», — сказал глава региона.

По словам главы МЧС РоссииАлександра Куренкова, ежегодно из-за весеннего половодья в Якутии подтоплению подвергаются несколько населенных пунктов. Их причина заключается в отсутствии надежной инженерной защиты. Но в последние годы прогнозы по вскрытию рек позволяют минимизировать ущерб.

«В текущем году при прохождении весеннего половодья от негативного воздействия на реке Лене и других реках в регионе пострадали 19 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. Пострадавшим в результате весеннего паводка оказана необходимая помощь, аварийно-восстановительные работы проведены. Также в результате обильных осадков, прошедших в июле, на горных территориях Верхоянского и Кобяйского районов, произошел резкий подъем уровня воды. Подтопленными оказались 11 населенных пунктов. Пострадало 3 184 человек. Подсчет суммы ущерба еще идет, но, по предварительным данным, он составляет 227,5 млн рублей. С учетом доставки стройматериалов цифра возрастет до 300 млн», — указано в сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, всего за пожароопасный сезон в Якутии возникло 513 лесных пожаров общей площадью более полумиллиона гектар.

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