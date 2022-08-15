Ханты-Мансийск, , 17:59 — REGNUM В Югре ликвидированы все действующие лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

Лесной пожар ИА REGNUM

Отмечается, что лесные пожары удалось локализовать и ликвидировать с наступлением дождливой погоды. По данным Авиалесоохраны 15 августа на 2:00 (00:00 мск) в Югре действовал один пожар на площади 25 га, и один пожар в заповеднике «Малая Сосьва» на площади, пройденной огнём, 13 232 га.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе, по данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, с начала пожароопасного сезона в 2022 году произошел 331 природный пожар на общей площади 334 120,89 га, а также 58 ландшафтных пожаров на общей площади 5485,1 га.

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