Ханты-Мансийск, 15 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Югре ликвидированы все действующие лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

ИА REGNUM Лесной пожар

Отмечается, что лесные пожары удалось локализовать и ликвидировать с наступлением дождливой погоды. По данным Авиалесоохраны 15 августа на 2:00 (00:00 мск) в Югре действовал один пожар на площади 25 га, и один пожар в заповеднике «Малая Сосьва» на площади, пройденной огнём, 13 232 га.

Всего в Ханты-Мансийском автономном округе, по данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, с начала пожароопасного сезона в 2022 году произошел 331 природный пожар на общей площади 334 120,89 га, а также 58 ландшафтных пожаров на общей площади 5485,1 га.