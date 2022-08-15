Белгород, 15 августа, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и Друзья» пройдёт в Белгороде с 26 по 28 августа, сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

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Обычно фестиваль с 10-летней историей проходил в Белгородской филармонии. Его арт-директор, виолончелист Борислав Струлёв, каждый год приглашал в Белгород именитых музыкантов с мировым именем. В 2022 году организаторы приготовили для зрителей пять площадок под открытым небом — музыка будет звучать на Соборной площади, в парке Победы, на набережной реки Везёлки, возле спортивного комплекса Светланы Хоркиной и впервые в истории Белгорода сцену установят возле опоры ЛЭП в виде герба города. Выступят на фестивале музыкальные звёзды — Олег Газманов, хор имени М. Е. Пятницкого, фортепианное трио Bel Suono, Минин-хор, уличный оркестр Tinto Brass Band. Пройдут и dj-концерты и битвы, музыкальные кинозалы, мастер-классы по игре на инструментах и многое другое.

Посещение всех площадок будет бесплатным, однако на места в партерах можно забронировать билеты на сайте «Культурный региона».