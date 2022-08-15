Кострома, , 18:00 — REGNUM Руководительницу костромского кредитного потребительского кооператива обвиняют в хищении 23 млн рублей. Об этом сообщает Свердловский районный суд Костромы. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, речь идёт о КПК «Рождественский».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия с 2011 по 2016 год директор организации похищала деньги из кассы. Членам кооператива она сообщала, что средства необходимы для оказания финансовой помощи другим участникам кредитного союза. В общей сложности за 5 лет было похищено 23 млн 280 тысяч рублей.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 20 человек. Суд отмечает, что большинство из них являются пенсионерами.

На первом судебном заседании фигурантка не признала вины и сообщила, что направила средства на финансовую взаимопомощь пайщикам. Следующее судебное заседание по делу состоится в конце сентября 2022 года.