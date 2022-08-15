Москва, , 19:11 — REGNUM Лётчики авиационных полков армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) отработали боевое применение с использованием ракетно-бомбового вооружения, выполнили ряд мероприятий по обнаружению и перехвату самолетов условного противника, а также провели тренировки по дозаправке в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

МиГ-31 Минобороны России

В учениях было задействовано 20 экипажей на истребителях СУ-24 и МиГ-31. «Лётчики-североморцы нанесли ракетно-бомбовые удары по заданным целям в районе полигона Лумбовский, поразив в общей сложности более двух десятков мишеней, расположенных в море и на берегу», — указано в сообщении.

Помимо этого, лётчиками была отработана дозаправка в воздухе, которая считается одной из самых сложных элементов лётной подготовки. Все учебные полёты прошли над Кольским полуостровом и над акваторией Баренцева и Белого морей.

Ранее 14 августа, пресс-служба Минобороны России сообщало о том, что военнослужащие СФ отработают защиту арктических островов. Для этих целей к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа прибыл отряд боевых кораблей Северного флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках плана боевой подготовки ВВС и ПВО Северного флота (СФ) началась командно-штабная тренировка под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Александра Отрощенко. Учения будут проходить в течение нескольких дней.

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