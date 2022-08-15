Елец, Липецкая область, , 17:46 — REGNUM В Липецкой области следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины на территории заповедника «Галичья гора» в Елецком районе. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Галичья гора. Работа Анатолия Ткаченко, Липецкая область © Фотоконкурс «Русская цивилизация»

Тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты, нашли днём 13 августа на склоне скалы на территории заповедника. в Елецком районе, обнаружено тело женщины. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил её 39-летний знакомый, который с черепно-мозговой травмой и переломами госпитализирован в больницу.

По информации следствия, женщина в компании знакомого приехала на Воргольские скалы 12 августа для празднования его дня рождения. На следующий день мужчина сообщил о пропаже спутницы и получении им травм при падении со скалы.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.