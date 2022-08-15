Вашингтон, 15 августа, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Известный актёр Джонни Депп выступит режиссёром биографического фильма «Модильяни». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter 15 августа.

Harald Krichel Джонни Депп

Предстоящая лента расскажет о жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, а также его творческом кризисе. Ожидается, что съёмки начнутся в начале 2023 года, а одним из продюсеров фильма выступит Аль Пачино.

Ранее Джонни Депп выступал в качестве режиссёра лишь однажды. Так, в 1997 году артист снял драму «Храбрец».