Симферополь, 15 августа 2022, 17:43 — REGNUM Работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское — Перевальное будут приостановлены на месяц в связи с большими заторами на трассе «Таврида». Об этом сообщил 15 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он сообщил, что поручил остановить работы на месяц, до 15 сентября, и открыть движение автотранспорта по двум полосам.
Согласно проекту, обход Симферополя протяжённостью 25,2 км соединит федеральную трассу А-291 «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма и обеспечит транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя. Строительство объезда даст возможность перераспределить транспортные потоки в направлении Алушты и разгрузить действующий участок автодороги на перегоне от Симферополя до поселка Перевальное. Стоимость первого этапа оценили в 15 млрд рублей.