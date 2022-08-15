Камышин, Волгоградская область, , 17:44 — REGNUM Второй в регионе школьный «Кванториум» открывается в новом учебном году в Камышине Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе администрации региона.

Кванториум https://www.volgograd.ru

Детский технопарк создан на базе школы №18 в рамках нацпроекта «Образование». В кабинетах уже смонтировано необходимое оборудование, помогать детям изучать робототехнику, IT-сферу и нано-технологии будут 450 единиц современной техники. Уже идёт набор слушателей — «Кванториум» сможет принять более 700 юных исследователей.

Новый технопарк станет шестым подобным объектом в Волгоградской области.