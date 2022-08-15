Чикаго, США, , 18:06 — REGNUM Три человека получили ранения в результате стрельбы на парковке парка развлечений вблизи американского города Чикаго, сообщает 15 августа Associated Press.

Полиция США Hotlanta Voyeur

По данным полиции, инцидент произошёл накануне вечером в парке развлечений Six Flags Great America, расположенном примерно в 72 километрах к северу от Чикаго.

Первоначальное расследование выявило, что преступники прибыли на парковку парка на белом седане. Выйдя из автомобиля, они выстрелили в группу людей, находившихся на парковке, после чего скрылись.

В результате нападения 17-летний подросток получил ранение в бедро, а 19-летняя девушка была ранена в ногу. Третий пострадавший получил травму плеча, но от госпитализации отказался.

Дополнительных подробностей об инциденте в полиции пока не раскрывают. Точное количество нападавших уточняется.