Нью-Йорк, США, , 17:38 — REGNUM Мировые цены на нефть за день снизились почти на 5%, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 15 августа.

Нефть Schmucki

Так, стоимость октябрьский фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 4,95% — до $93,29 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 4,98% — до $87,5 за баррель.

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