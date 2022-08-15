Нью-Йорк, США, 15 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть за день снизились почти на 5%, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 15 августа.

Schmucki Нефть

Так, стоимость октябрьский фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 4,95% — до $93,29 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 4,98% — до $87,5 за баррель.