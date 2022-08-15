Ярославль, , 17:52 — REGNUM В Ярославле арестованы счета муниципального перевозчика АО «ПАТП-1». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на специальный сервис ФНС России.

Решение о приостановке выполнения операций по счетам транспортного предприятия в двух банках было вынесено 30 июля 2022 года. Причиной в решении межрайонной инспекции №5 управления ФНС по Ярославской области указано «неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за долгов по лизинговым платежам «ПАТП-1» было вынуждено снять с рейсов 20 автобусов. Тогда в мэрии Ярославля высказывали надежду, что ситуацию с долгами по лизингу удастся разрешить без окончательного изъятия транспорта.

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