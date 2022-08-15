Волонтеры «Чистой Арктики» собрали в мурманском Никеле 200 тонн отходов
Посёлок городского типа Никель, Мурманская область, 15 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Более 200 тонн отходов убрали в поселке Никель волонтёры «Чистой Арктики», сообщает пресс-служба проекта.
Уборка проходила 11 дней на пяти локациях. В общей сложности удалось собрать и подготовить к вывозу 208 тонн отходов.
Команда волонтёров не только убирала территории, но участвовала в их благоустройстве. Для того, чтобы обустроить будущую детскую площадку, пришлось разобрать старые гаражи и заброшенные постройки и завести 300 тонн грунта. На помощь добровольцам пришла специальная техника.
Напомним, «Чистая Арктика» — это федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Партнёрами проекта выступают «Норильский никель», «Росатом», «ФосАгро» и «РЖД».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 самосвалов мусора собрали волонтеры «Чистой Арктики» на Чукотке.