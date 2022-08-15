Посёлок городского типа Никель, Мурманская область, 15 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Более 200 тонн отходов убрали в поселке Никель волонтёры «Чистой Арктики», сообщает пресс-служба проекта.

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Уборка проходила 11 дней на пяти локациях. В общей сложности удалось собрать и подготовить к вывозу 208 тонн отходов.

Команда волонтёров не только убирала территории, но участвовала в их благоустройстве. Для того, чтобы обустроить будущую детскую площадку, пришлось разобрать старые гаражи и заброшенные постройки и завести 300 тонн грунта. На помощь добровольцам пришла специальная техника.

«В Мурманской области уже видны результаты взаимодействие бизнеса, власти и добровольчества. Эта экспедиция, в рамках которой работы прошли сразу на нескольких объектах, стала очередным тому подтверждением. Уверены, что вклад кампуса World Tree Camp компании «Норникель» и волонтёров проекта «Чистая Арктика» не останется незамеченным жителями. Для нас важно подавать пример, показывать, что каждый человек может сделать многое для чистоты Арктики», — отметил член федерального штаба проекта Андрей Нагибин.

Напомним, «Чистая Арктика» — это федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Партнёрами проекта выступают «Норильский никель», «Росатом», «ФосАгро» и «РЖД».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 самосвалов мусора собрали волонтеры «Чистой Арктики» на Чукотке.