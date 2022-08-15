Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Президиум регионального политсовета «Единой России» в Санкт-Петербурге исключил из партии экс-депутата Законодательного собрания города Романа Коваля. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Экс-депутат ЗакСа Петербурга Роман Коваль Assembly.spb.ru

Коваль покинул «Единую Россию» по решению президиума. Исключение бывшего парламентария принято в соответствии с уставом партии. Отметим, что в 2020 году, в связи с задержанием Коваля по обвинению в преступлении, его членство в «Единой России» было приостановлено. Это действовало вплоть до 11 августа, когда было вынесено решение суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Коваля приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о коррупции. Экс-депутат также должен выплатить штраф в размере 35 млн рублей. Суд лишил его возможности занимать должности на госслужбе сроком на восемь лет.

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