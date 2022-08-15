Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Глава американской транснациональной корпорации Pfizer Альберт Бурла, который получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech против коронавируса SARS-CoV-2, сдал положительный тест на Covid-19. Об этом сам Бурла написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный тест на коронавирус», — написал Бурла.

При этом он подчеркнул, что очень благодарен тому, что, в свое время, получил аж четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, и сейчас чувствует себя хорошо — симптомы коронавирусной инфекции лёгкие.

Также Бурла добавил, что, в связи с положительным тестов на ковид, он находится на самоизоляции и лечится препаратом Paxlovid. Бурла уверен в скором выздоровлении.