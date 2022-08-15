Москва, , 17:36 — REGNUM Решение о штрафе в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России вынес 15 августа суд в отношении журналиста Ильи Азара, сообщает РБК.

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О решении суда рассказал адвокат Леонид Соловьев, добавив, что этот вердикт защита собирается обжаловать.

Напомним, Азар уже был оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Так, в июне решение о штрафе в размере 60 тысяч рублей вынес Хамовнический суд Москвы.

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