Нижневартовск, Югра, , 17:27 — REGNUM В Югре уничтожена граната, обнаруженная в реке Оби. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по ХМАО.

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Житель Нижневартовска обнаружил гранату в реке и сообщил об опасной находке в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехали специалисты группы разминирования ОМОН «Сокол-Югра». Граната Ф-1 со следами сильной коррозии была помещена в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов и уничтожена на специализированном полигоне.

Напомним, в середине июля сотрудники Росгвардии уничтожили две гранаты Ф-1. Одну нашли в садовом товариществе под Югорском, вторую — за теплотрассой в Нижневартовске.

С начала 2022 года, это уже 15 боевая граната, найденная жителями и уничтоженная сотрудниками Росгвардии по ХМАО.

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