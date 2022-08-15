Вашингтон, 15 августа, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Исполнительница главной роли в сериале «Эйфория» Зендея раскрыла подробности третьего сезона проекта. Об этом сообщило издание Daily Mail 15 августа.

Цитата из т/с «Эйфория» Зендея в сериале «Эйфория»

Как призналась актриса, события третьего сезона будут развиваться после окончания школы главными героями: «Будет интересно поглядеть, что будет с персонажами вне школьных стен. Я хочу увидеть, какой путь Ру пройдёт к освобождению от веществ, каким бы хаотичным он ни был». Она также добавила, что продолжение шоу должно объяснить некоторые действия персонажей в предыдущих сезонах.

Напомним, новый сезон «Эйфории», предположительно, выйдет в 2024 году. Ожидается, что к своим ролям в сериале вернутся Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини и другие.