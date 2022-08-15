Берлин, 15 августа, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Глава германской Левой партии Мартин Ширдеван считает, что ФРГ осенью 2022 года охватят гражданские протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом. Об этом Ширдеван заявил сегодня, 15 августа, на пресс-конференции.

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По мнению политика, широкий социальный протест в Германии неизбежен из-за существенного роста цен на энергоносители, а также инфляцию в целом.

«Союз арендаторов сообщает, что миллионы домашних хозяйств столкнулись с проблемами из-за оплаты отопления, особенно те, у кого низкий доход. И в этой связи, конечно, в Германии будут протесты», — заявил глава Левой партии.

Ширдеван также отметил, что активистам из различных общественных и экологических объединений следует объединиться, чтобы оказать давление на федеральное правительство. Он подчеркнул, что Левая партия Германии выступает с призывом к членам этих организаций объединиться.

Кроме того, Ширдеван отметил, что призывы к протестам в сентябре 2022 года слышны в Великобритании, Франции, Австрии и ряде других стран Европы.