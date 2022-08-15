Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Белый дом запускает новую кампанию, призванную повысить низкие рейтинги одобрения президента США Джо Байдена. В преддверии ноябрьских промежуточных выборов администрация планирует освятить некоторые из своих недавних ключевых политических побед, сообщает 15 августа Reuters.

Джо Байден

Как говорится в опубликованной служебной записке, члены администрации Байдена до конца августа совершат 35 поездок в 23 штата.

В свою очередь Байден проведет четвертое заседание кабинета в преддверии Дня труда 5 сентября. Он также отправится в Огайо, чтобы принять участие в открытии строительства нового комплекса Intel.

В документе также указывается, что Белый дом планирует организовать «сотни городских собраний и круглых столов» совместно с законодателями-демократами в Сенате и Палате представителей для освещения недавних законодательных побед.

Напомним, согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному 8 августа, работу администрации Джо Байдена поддерживают только 40% американцев.