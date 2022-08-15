Архангельск, 15 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор 45-летнему предпринимателю, попытавшемуся в марте этого года ограбить банк, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Цитата из к/ф «Беглецы». Реж. Франсис Вебер. 1986. Франция Неудавшееся ограбление

«Испытывающий материальные трудности предприниматель решил поправить свое материальное положение путем нападения на сотрудников банка и хищения наличных денег. С этой целью он приобрел через интернет муляж взрывного устройства, с которым приехал в Архангельск. В областном центре он, употребив алкоголь, зашел в помещение одного из офисов банка, передал кассиру записку с требованием отдать 20 млн. рублей и продемонстрировал ей муляж бомбы», — рассказали в ведомстве.

Попытка ограбления завершилась провалом — сотрудники банка оперативно нажали тревожную кнопку, после чего преступник спешно покинул здание. Спустя несколько дней он был задержан правоохранителями.

Приговором суда ранее несудимому предпринимателю назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Риме злоумышленники прорыли тоннель в банк и застряли в нём.