* УПА — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, 15 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда ответит перед поляками за преклонение колена перед памятником украинским националистам. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Юлия Гринь Анджей Дуда

«С Анджеем Дудой всё понятно. Его дед — украинский националист и друг Степана Бандеры. Преклонение колена перед украинскими националистами для него и его семьи является нормальным жестом. Но не для поляков, у которых жива память о Волынской резне, в свете чего они не воспринимают украинцев как равных людей», — считает комментатор.

Собеседник ИА REGNUM предположил, что с большой долей вероятности в ближайшее время Анджею Дуде придётся ответить за свой жест перед поляками.

«Дуде придётся переиграть обратно, вспомнив о своей польской национальной идентичности», — уверен Антон Бредихин.

Напомним, что президент Польши преклонил колено перед памятником так называемых воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Варшавском кладбище.