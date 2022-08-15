Белград, 15 августа 2022, 18:19 — REGNUM Новый премьер-министр Сербии должен быть из рядов правящей Сербской прогрессивной партии, так как эта партия получила больше всего голосов на выборах 3 апреля. Об этом заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович 15 августа.
По ее словам, будущее правительство окажется перед многочисленными вызовами, на которые оно должно будет адекватно ответить, чтобы обеспечить энергетическую и финансовую стабильность Сербии.
«У нас пока не было конкретных переговоров по поводу того, кто будет возглавлять какое ведомство, только президент Александр Вучич рассказал, кто является кандидатами на должность премьер-министра. Дней через десять у нас будет более конкретная информация», — рассказала Михайлович телеканалу Euronews.
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич назвал действующего премьера Анну Брнабич и мэра города Нови-Сад Милоша Вучевича кандидатами на должность премьер-министра от Сербской прогрессивной партии.