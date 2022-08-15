Белград, , 18:19 — REGNUM Новый премьер-министр Сербии должен быть из рядов правящей Сербской прогрессивной партии, так как эта партия получила больше всего голосов на выборах 3 апреля. Об этом заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович 15 августа.

Зорана Михайлович Mre. gov. rs

По ее словам, будущее правительство окажется перед многочисленными вызовами, на которые оно должно будет адекватно ответить, чтобы обеспечить энергетическую и финансовую стабильность Сербии.

«У нас пока не было конкретных переговоров по поводу того, кто будет возглавлять какое ведомство, только президент Александр Вучич рассказал, кто является кандидатами на должность премьер-министра. Дней через десять у нас будет более конкретная информация», — рассказала Михайлович телеканалу Euronews.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич назвал действующего премьера Анну Брнабич и мэра города Нови-Сад Милоша Вучевича кандидатами на должность премьер-министра от Сербской прогрессивной партии.