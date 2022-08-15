Астрахань, 15 августа, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Астраханской области не планируют вводить антиковидные меры. Об этом заявила замминистра здравоохранения Астраханской области Наталья Стёпина.

Permkrai.ru Вакцинация

«Вирус протекает благополучно по сравнению с тем, что мы видели в предыдущие периоды подъёма заболеваемости. 87% пациентов лечатся амбулаторно, и довольно успешно. Это подтверждается данными Роспотребнадзора. Мы не можем обязать людей носить маски, но настоятельно рекомендуем делать это в общественных местах», — рассказала Стёпина.

Перечень пунктов вакцинации был актуализирован на сайте министерства. В сентябре или октябре регион ожидает поставку назальной вакцины. В Астраханской области не осталось вакцины «Спутник Лайт», вместо неё для ревакцинации используют первый компонент «Спутника V».