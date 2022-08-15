Призыв 42 стран по Запорожской АЭС — это разжигание войны, а не шаг к миру
Вена, 15 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В поддержку политики Киева, а не в поддержку мира сделано заявление 42 стран, призвавших Россию отдать ВСУ контроль над Запорожской АЭС, заявил 15 августа российский постпред при МАГАТЭ Михаила Ульянова в эфире «России 24».
Вместо того чтобы убеждать Киев прекратить обстрелы атомной станции, страны, присоединившиеся к заявлению, сделали явно ангажированный шаг. Тогда как этим странам следовало бы «настоятельно рекомендовать Киеву прекратить это безобразие».
Что касается украинского руководства, оно должно бы было сотрудничать с МАГАТЭ в подготовке визита экспертов, а не атаковать ядерный объект.
Напомним, украинские власти намерены препятствовать подключению Запорожской АЭС к российской территории. Обстрелы со стороны ВСУ создают на европейской территории угрозу ядерной катастрофы.