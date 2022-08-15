Село Енотаевка, Астраханская область, , 17:08 — REGNUM В Енотаевском районе Астраханской области бывшую сотрудницу полиции признали виновной в использовании поддельного диплома при трудоустройстве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Сотрудница полиции с 2006 года по апрель 2022 года использовала фиктивный диплом о степени бакалавра в Юриспруденции, якобы полученный в одном из Волгоградских вузов в июне 2002 года. С этим документом её приняли на службу.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Женщину признали виновной и приговорили к восьми месяцам ограничения свободы.