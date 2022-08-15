Валуйский район, Белгородская область, 15 августа, 2022, 17:08 — ИА Регнум. За пост в поддержку массовых убийств в учебных заведениях на территории РФ осуждён к лишению свободы 18-летний житель посёлка Уразово Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 15 августа официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Молодой человек в сентябре 2021 года опубликовал на своей странице в социальной сети под вымышленным именем провокационный текст, снабдив его фотографиями автомата Калашникова. Экспертиза подтвердила, что пост содержит признаки оправдания терроризма, а студент не страдал расстройством психики и осознавал свои действия. На суде юноша настаивал, что хотел лишь привлечь внимание к своей странице.

Второй Западный окружной военный суд отправил белгородца на два года в колонию общего режима и на такой же срок запретил ему заниматься администрированием сайтов. Приговор вступил в законную силу.