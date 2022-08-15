Челябинск, 15 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Челябинске 20 человек задержали за хищение более 50 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Дизельное топливо

Следователи считают, что речь идёт об организованной преступной группе. По данным Накануне. Ru, индивидуальный предприниматель организовал её для хищения топлива, которое предназначалось для нужд структурных подразделений Южно-Уральской ж/д. В её состав могли входить более 20 работников ЮУЖД.

По данным следствия, длительное время эти граждане получали топливо для нужд подразделений железной дороги и затем фиктивно его списывали. После этого товар перевозили на кустарную АЗС, там продавали, а деньги делили.

Размер ущерба превысил 5 млн рублей. На АЗС было изъято больше 2,5 тонн похищенного. А при обысках оперативники нашли более 10 тонн дизтоплива, подготовленного к дальнейшему хищению.

Сейчас по факту кражи возбудили уголовное дело. Четверых его фигурантов суд заключил под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Челябинской области осудили лидера и 32-х соучастников похищения дизельного топлива. Тогда речь шла о хищении товара на сумму 7 млн рублей. Подсудимым назначили от 9 месяцев до 3 лет 6 месяцев заключения.