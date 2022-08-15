Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в Ереване. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

gov. spb. ru Александр Беглов

Слова сочувствия в связи с трагедией Беглов направил мэру столицы Армении Грачья Саргсяну. Беглов выразил глубокие соболезнования армянскому народу в связи со смертью людей в пожаре на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване.

«Мы глубоко потрясены трагедией, которая постигла дружественный Ереван. В эти тяжелые дни желаю родным и близким погибших душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь утраты», — заявил Беглов.

Губернатор Петербурга пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а также сил и мужества спасателям, которые трудятся над ликвидацией последствий катастрофы.

Напомним, что в Ереване произошёл взрыв в оптовом торговом центре «Сурмалу». Трагедия унесла как минимум шесть жизней, пострадал от взрыва 61 человек, а 18 граждан числятся пропавшими без вести.