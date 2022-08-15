Ереван, , 17:02 — REGNUM Один гражданин России числится пропавшим без вести после взрыва в торговом центре в Ереване. Об этом сегодня, 15 августа, сообщила пресс-служба МЧС Армении.

По словам пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна, на данный момент неизвестна судьба 17 человек. Один из них гражданин Ирана, второй — России.

Уточняется, что пропавшей без вести может быть Любовь Г. 1959 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в торгов центре «Сурмалу» прогремел накануне днем. В мэрии Еревана заявили, что взорвался склад пиротехники. По меньшей мере шесть человек погибли, 61 получил ранения.

В МЧС Армении предупреждают об угрозе новых возгораний.