Тюмень, 15 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Под Тюменью в Утяшево сгорел деревообрабатывающий цех. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области.

В промзоне Утяшево на улице Еловой 15:52 (13:52 мск) загорелся деревообрабатывающий цех площадью 1200 квадратных метров. Горели древесные материалы и шесть кубометров опила. Пострадавших людей нет. Ущерб установят позже.

«В настоящее время пожар локализован. На месте работают девять единиц техники и 25 человек личного состава», — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Тюменью 14 марта горел цех по переработке древесины и изготовлению коксующегося угля на производственной базе в районе посёлка Яр.