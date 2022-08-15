Наталья Стрельцова, 15 августа 2022, 21:27 — REGNUM В Москве проходит VIII Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ». Более двадцати садов и арт-объектов представили специалисты из России и Белоруссии. Здесь проходят экскурсии, лекции и мастер-классы и вечерние концерты «Музыка в садах». Для юных посетителей организованы познавательные квесты, ботанические прогулки и возможности научиться сажать растения.
Фестиваль в этом году проходит под темой «Сон в летнюю ночь». Авторы раскрывают тему средствами садового дизайна. Сад «Театр Сновидений» показывает образ сухого Средиземноморья, к которому отсылает пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь». Противоположность реальности и сна, жизни и театральной сцены, природы и декораций.
В саду «Гипнос» показаны афинские улицы, дворы, волшебный южный лес, где проходят репетиции артистов. Сад с названием «Ведьма» погружает в мистическую атмосферу сказки и древних легенд. Рассуждение дизайнеров по теме в саду «За пределами геометрии» показывают, как создать сад, идентичный личности его хозяина, который дарит ему покой и свободу или вызывать забытые эмоции.
Гостей фестиваля научат сажать огород в квартире мегаполиса — прямо на подоконнике. Желающие могут обучиться резьбе по дереву или создать собственный миниатюрный сад. Зеленый лекторий подготовил актуальные темы от ландшафтных дизайнеров и специалистов по продвижению личного бренда и развития бизнеса.
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» открыл свои двери для посетителей с 12 августа по 21 августа в Северном сквере с 9:00 до 22:00 на ВДНХ в Москве.