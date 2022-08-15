Наталья Стрельцова, 15 августа 2022, 21:27 — REGNUM В Москве проходит VIII Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ». Более двадцати садов и арт-объектов представили специалисты из России и Белоруссии. Здесь проходят экскурсии, лекции и мастер-классы и вечерние концерты «Музыка в садах». Для юных посетителей организованы познавательные квесты, ботанические прогулки и возможности научиться сажать растения.

Стул на заборе
Стул на заборе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дорожка в саду
Дорожка в саду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разговор у водоема
Разговор у водоема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рыбы в саду
Рыбы в саду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Цветы и насекомые
Цветы и насекомые
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В сказочном пространстве сада
В сказочном пространстве сада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Птица на крыше
Птица на крыше
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль в этом году проходит под темой «Сон в летнюю ночь». Авторы раскрывают тему средствами садового дизайна. Сад «Театр Сновидений» показывает образ сухого Средиземноморья, к которому отсылает пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь». Противоположность реальности и сна, жизни и театральной сцены, природы и декораций.

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Город из металла
Город из металла
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Нежный цвет в дизайне
Нежный цвет в дизайне
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Девушки в венках на пруду
Девушки в венках на пруду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Венок в пруду
Венок в пруду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на ландшафтном фестивале
Посетители на ландшафтном фестивале
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Флоксы
Флоксы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кореопсис крупноцветковый
Кореопсис крупноцветковый
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В саду «Гипнос» показаны афинские улицы, дворы, волшебный южный лес, где проходят репетиции артистов. Сад с названием «Ведьма» погружает в мистическую атмосферу сказки и древних легенд. Рассуждение дизайнеров по теме в саду «За пределами геометрии» показывают, как создать сад, идентичный личности его хозяина, который дарит ему покой и свободу или вызывать забытые эмоции.

Архитектурные формы
Архитектурные формы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Феи из металла
Феи из металла
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ландшафтный фестиваль на ВДНХ
Ландшафтный фестиваль на ВДНХ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители на ландшафтном фестивале
Посетители на ландшафтном фестивале
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пруд
Пруд
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колесо, встроенное в забор
Колесо, встроенное в забор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гостей фестиваля научат сажать огород в квартире мегаполиса — прямо на подоконнике. Желающие могут обучиться резьбе по дереву или создать собственный миниатюрный сад. Зеленый лекторий подготовил актуальные темы от ландшафтных дизайнеров и специалистов по продвижению личного бренда и развития бизнеса.

Отражение неба и сада
Отражение неба и сада
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дизайнер Ольга
Дизайнер Ольга
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Колоннада в саду
Колоннада в саду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Стул на заборе
Стул на заборе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» открыл свои двери для посетителей с 12 августа по 21 августа в Северном сквере с 9:00 до 22:00 на ВДНХ в Москве.