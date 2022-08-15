15 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Москве проходит VIII Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ».

Наталья Стрельцова, , 21:27 — REGNUM В Москве проходит VIII Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди на ВДНХ». Более двадцати садов и арт-объектов представили специалисты из России и Белоруссии. Здесь проходят экскурсии, лекции и мастер-классы и вечерние концерты «Музыка в садах». Для юных посетителей организованы познавательные квесты, ботанические прогулки и возможности научиться сажать растения.

Стул на заборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожка в саду Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Разговор у водоема Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Рыбы в саду Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цветы и насекомые Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В сказочном пространстве сада Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Птица на крыше Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль в этом году проходит под темой «Сон в летнюю ночь». Авторы раскрывают тему средствами садового дизайна. Сад «Театр Сновидений» показывает образ сухого Средиземноморья, к которому отсылает пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь». Противоположность реальности и сна, жизни и театральной сцены, природы и декораций.

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Город из металла Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нежный цвет в дизайне Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Девушки в венках на пруду Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Венок в пруду Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на ландшафтном фестивале Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Флоксы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кореопсис крупноцветковый Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В саду «Гипнос» показаны афинские улицы, дворы, волшебный южный лес, где проходят репетиции артистов. Сад с названием «Ведьма» погружает в мистическую атмосферу сказки и древних легенд. Рассуждение дизайнеров по теме в саду «За пределами геометрии» показывают, как создать сад, идентичный личности его хозяина, который дарит ему покой и свободу или вызывать забытые эмоции.

Архитектурные формы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Феи из металла Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ландшафтный фестиваль на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на ландшафтном фестивале Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пруд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колесо, встроенное в забор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гостей фестиваля научат сажать огород в квартире мегаполиса — прямо на подоконнике. Желающие могут обучиться резьбе по дереву или создать собственный миниатюрный сад. Зеленый лекторий подготовил актуальные темы от ландшафтных дизайнеров и специалистов по продвижению личного бренда и развития бизнеса.

Отражение неба и сада Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дизайнер Ольга Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Колоннада в саду Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Стул на заборе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» открыл свои двери для посетителей с 12 августа по 21 августа в Северном сквере с 9:00 до 22:00 на ВДНХ в Москве.