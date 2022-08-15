Вологда, 15 августа 2022, 16:52 — REGNUM Вологодская область закупит в лизинг три самолета ИЛ-114-300. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
«Самолеты поступят в распоряжение вологодского авиапредприятия в 2024 году», — сообщил глава региона.
Он также напомнил, что за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита будет реконструирована взлетно-посадочная полоса вологодского аэропорта.
«После этого три новеньких самолёта займут своё место в авиапарке и помогут связать воздушным мостом Вологду с соседними регионами», — написал губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ начал разрабатывать поправки в законодательство, которые позволят отечественным авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолётов на другие.