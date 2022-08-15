Вологда, 15 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Вологодская область закупит в лизинг три самолета ИЛ-114-300. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Нирваньчик Ил-144

«Самолеты поступят в распоряжение вологодского авиапредприятия в 2024 году», — сообщил глава региона.

Он также напомнил, что за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита будет реконструирована взлетно-посадочная полоса вологодского аэропорта.

«После этого три новеньких самолёта займут своё место в авиапарке и помогут связать воздушным мостом Вологду с соседними регионами», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ начал разрабатывать поправки в законодательство, которые позволят отечественным авиакомпаниям переставлять запчасти с одних самолётов на другие.