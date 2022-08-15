Вашингтон, 15 августа, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Несколько крупных банков с Уолл-Стрит начали предлагать клиентам свои услуги по проведению сделок по долговым обязательствам России, что дает инвесторам еще один шанс избавиться от активов, которые Запад отныне «не приветствует», сообщает 15 августа Reuters со ссылкой на банковские документы.

Benoît Prieur Уолл-стрит

В июне министерство финансов США в рамках экономических санкций запретило американским инвесторам покупать любые российские ценные бумаги. Теперь же, согласно сообщениям шести банков, с которыми ознакомилось агентство, а также заявлениям источников, крупнейшие фирмы на Уолл-Стрит осторожно вернулись на рынок российских государственных и корпоративных облигаций.

Как следует из документов, в число банков, которые вышли на рынок, входят JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies.

Отмечается, что банки при этом внимательно соблюдают меры предосторожности во избежание нарушения санкции. Так, представитель Jefferies рассказал, что компания «не выходит за рамки глобальных санкций, но пытается помочь своим клиентам сориентироваться в этой сложной ситуации».