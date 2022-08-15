Ижевск, , 16:51 — REGNUM Днем 15 августа на мебельном складе на улице Воткинское шоссе в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

Последствия пожара на мебельном складе в Ижевске пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

К моменту прибытия пожарных возгорание наблюдалось на втором этаже здания, шел густой черный дым. Площадь пожара составила 180 кв. метров, в ликвидации огня приняли участие 55 человек личного состава и 20 единиц техники.

В результате пожара погибли три работника предприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает в свою очередь пресс-служба регионального следственного управления СКР.

В ведомстве отметили, что остальные сотрудники покинули помещение самостоятельно до приезда пожарных расчетов. По предварительным данным, причиной пожара стало проведение сварочных работ поблизости от места хранения поролона.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. Также на месте работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа произошел крупный пожар на складах компании Ozon в подмосковной Истре. Ликвидировать открытое горение удалось только спустя сутки после возгорания. Локализация пожара была завершена на площади 55 тыс. кв. метров.

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