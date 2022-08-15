Одинцово, Московская область, 15 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Лицензии отозваны Россией у чешских и болгарских ремонтных заводов за то, что они, вопреки требованиям Москвы, сотрудничают с Украиной по военной технике, заявил 15 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

(сс) Zalasem1 Ми-24

В интервью РИА Новости глава службы сказал, что всем странам, которые заявили о передаче российской продукции военного назначения Украине, направлено официальное предупреждение о том, что так работать нельзя.

Дмитрий Шугаев «У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолётов типа «Ми».

Он добавил, что в недружественные страны теперь не поставляются запчасти авиатехники и другой техники военного назначения производства России и СССР.