Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 201 человек, после COVID-19 выписаны с выздоровлением 384 пациента. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус. рф» 15 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Новых летальных исходов среди заболевших COVID-19 нет.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 388 232 случая заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 373 943 пациента. Победить COVID-19 не смогли 10 970 жителей Дона.