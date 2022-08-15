Севастополь, 15 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Храм-памятник в честь благоверного князя Дмитрия Донского в поминовение воинов, погибших при проведении специальной военной операции на Украине, планируют возвести на территории Севастополя. В настоящее время начат сбор средств на строительство храма, сообщили в благотворительном фонде «Херсонесская купель».

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Храм-памятник станет первым таким сооружением, посвящённым павшим в военных конфликтах после Великой Отечественной войны.

«Тела многих павших воинов, в силу объективных обстоятельств, не удается погрести согласно национальным традициям (например, пропавших без вести моряков крейсера «Москва»), и близкие нуждаются в месте их поминовения», — пояснили в фонде.

Планируется, что храм-памятник будет венчать купол в виде шлема князя Дмитрия Донского, на околыше которого будет изображена голова Иисуса Христа в терновом венце с надписью «Нет большей любви, неж положить душу свою за други своя». Внутри храма на мраморных досках будут высечены имена всех, кто внес значительный вклад в строительство храма-памятника.

Добавим, что в реализации проекта принимают участие Севастопольское благочиние Симферопольской и Крымской епархии, МОО «Вече», адмирал Владимир Валуев, зампред Общественной палаты Севастополя Олег Махонин.