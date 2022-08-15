Уфа, , 17:05 — REGNUM Уголовное дело по факту заболевания детей геморрагической лихорадкой после возвращения из детского лагеря возбуждено в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону в своем официальном телеграм-канале.

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Сообщается, две девочки десяти и пятнадцати лет через четыре дня после возвращения из детского лагеря были доставлены в больницу г. Салавата с диагнозом «геморрагическая лихорадка» (мышиная лихорадка), где им оказали необходимую медицинскую помощь. Несовершеннолетние прошли необходимый курс лечения, после чего были выписаны, сейчас угрозы их жизни и здоровью нет.

«Согласно акту санитарно-эпидемиологического исследования, проведенного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Башкортостан» в г. Стерлитамаке, на территории лагеря установлено превышение допустимой нормы заселенности грызунами, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований и норм», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сообщается, что в ходе расследования действиям руководства и сотрудников лагеря будет дана правовая оценка. Сейчас решается вопрос о приостановлении работы лагеря до устранения выявленных нарушений. Расследование дела продолжается.