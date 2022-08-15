Элиста, 15 августа, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 35 носителей коронавируса, выздоровели 19 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 15 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В ковидном стационаре лечение получают 53 пациента, из них трое остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрирован 53 451 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 51 258 пациентов. Скончались 843 человека.