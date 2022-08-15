Архангельск, , 16:43 — REGNUM Из Архангельска в Донецкую народную республику отправили очередную партию с гуманитарной помощью — оргтехнику и детские книги. Об этом в соцсетях сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

Книги Дарья Драй, ИА REGNUM

«В марте договорились оказать поддержку Музею полярного исследователя Г. Я. Седова, который находится на его родине в поселке Седово ДНР. Сотрудники музея сказали, что им нужен ноутбук, проекционный экран и телевизор. Это будет нашим подарком к 110-тилетию со дня экспедиции Седова в Арктику и 145-летию ученого», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Тюменская область отправила в ЛНР автомобили скорой помощи.