Ярославль, 15 августа 2022, 16:47 — REGNUM В ярославских школах установят мемориальные доски в память героев, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Увековечить память военнослужащих предложил врио губернатора региона Михаил Евраев на встрече с представителями патриотических организаций.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительство Ярославской области выделило 10 миллионов рублей на помощь участникам специальной военной операции России на Украине.
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